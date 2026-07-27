Incredibil! Chicharito Hernandez semnează cu un club fondat acum nici doi ani și va debuta abia în 2027!

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, atacantul mexican a ajuns la un acord cu Atletico Dallasși va deveni primul jucător din istoria noului club american.

Echipa va debuta în USL Championship abia în 2027, iar Chicharito se va implica în proiect atât pe teren, cât și în dezvoltarea clubului.

Atletico Dallas a fost fondat în 2024

Atlético Dallas a fost fondat pe 19 noiembrie 2024 și reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte din fotbalul american. Clubul și-a construit deja o academie de juniori și l-a numit antrenor pe fostul jucător al lui Atletico Madrid și FC Dallas, Peter Luccin.