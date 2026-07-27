Incredibil! Chicharito Hernandez semnează cu un club fondat acum nici doi ani și va debuta abia în 2027!

Incredibil! Chicharito Hernandez semnează cu un club fondat acum nici doi ani și va debuta abia în 2027! Fotbal extern
SPORT.RO
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Javier „Chicharito” Hernandez este gata de o mutare surprinzătoare.

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Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, atacantul mexican a ajuns la un acord cu Atletico Dallasși va deveni primul jucător din istoria noului club american.

Echipa va debuta în USL Championship abia în 2027, iar Chicharito se va implica în proiect atât pe teren, cât și în dezvoltarea clubului.

Atletico Dallas a fost fondat în 2024

Atlético Dallas a fost fondat pe 19 noiembrie 2024 și reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte din fotbalul american. Clubul și-a construit deja o academie de juniori și l-a numit antrenor pe fostul jucător al lui Atletico Madrid și FC Dallas, Peter Luccin.

Liber de contract după despărțirea de Chivas, Chicarito lasă în urmă o carieră de excepție. De-a lungul timpului a evoluat pentru Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla, LA Galaxy și Chivas.

În total, Chicharito a disputat 593 de meciuri oficiale, a marcat 210 goluri și a oferit 52 de pase decisive. Cel mai bun randament l-a avut la Manchester United, unde a înscris de 59 de ori în 157 de partide.

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