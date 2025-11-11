Kyros Vassaras, cu cărțile pe masă! Șeful CCA explică două faze grele din ultima etapă a Superligii. Ce zice despre Iulaiana Demetrescu

Alexandru Hațieganu
Kyros VassarasarbitrajSuperligaCCAdinamo - csikszeredaiuliana demetrescu
Șeful CCA explică două faze grele din ultima etapă a Superligii

Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a ales să explice două faze din cea mai recentă rundă a Superligii. El a făcut referire la o fază de la meciul Unirea Slobozia - CFR Cluj şi la una de la partida Dinamo - Csikszereda.

Kyros Vassaras despre Dinamo - Csikszereda

La meciul Dinamo - Csikszereda, în minutul 14, la un duel dintre Bloj şi Musi, petrecut în careu, cntralul Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să continue, dar apoi a dictat lovitură de la 11 metri, după ce arbitrii VAR Claudiu Marcu şi Nicuşor Viorel Flueran au chemat-o să revadă faza pe monitor. 

Vassaras spune că arbitrii din camera VAR nu erau acoperiţi de regulament să o cheme pe Demetrescu la margine. Mai mult, şi centralul a interpretat greşit faza după ce a văzut-o pe monitor, deoarece Musi a simulat. 

"CCA, după analiza săptămânală obişnuită a meciurilor, doreşte să clarifice intervenţia incorectă a VAR, care a condus la acordarea greşită a unui penalti. Nu există nicio eroare clară şi evidentă pentru ca VAR să intervină în acest caz.  Deşi există un contact minim pe gheata atacantului, acesta nu este suficient pentru a provoca căderea atacantului şi nici nu este capabil să oprească adversarul din a ataca sau juca mingea.

Nu orice contact este sancţionabil în fotbal. Fundaşul a încercat în mod clar să evite orice contact posibil cu adversarul. Nu există niciun alt contact pe nicio altă parte a corpului adversarului, aşa cum a încercat jucătorul să arate. O astfel de reacţie din partea atacantului nu ajută imaginea fotbalului şi, în lipsa contactului, arbitrii sunt instruiţi să sancţioneze cu cartonaş galben pentru comportament nesportiv - simulare", a afirmat Vassaras. 

Clarificare privind imposibilitatea utilizării liniilor de ofsaid în meciul Unirea Slobozia vs CFR Cluj

Infrastructura actuală a stadionului din Clinceni nu permite întotdeauna o intervenţie precisă pentru situaţiile de ofsaid din cauza limitărilor tehnice cauzate de poziţionarea şi unghiul camerelor.

Până când camerele nu vor fi repoziţionate sau ridicate, trasarea precisă a liniei de ofsaid va continua să fie imposibilă în situaţii similare.

În timpul meciului, în minutul 42, operatorul nu a putut trasa linia de ofsaid din cauza unor probleme semnificative cauzate de amplasarea camerelor şi de infrastructura stadionului. Camerele din acest stadion sunt amplasate la o înălţime foarte joasă, ceea ce afectează grav precizia şi corectitudinea trasării liniei de ofsaid pe imaginile video.

Camera principală a fost montată la o înălţime redusă, ceea ce i-a limitat câmpul vizual şi a făcut imposibilă trasarea liniei de ofsaid în momentul pasei decisive, deoarece nu toţi jucătorii erau vizibili în cadru la momentul dat.

Camera din dreapta, de la 16 metri, a surprins doar trei puncte de calibrare. Acest lucru este insuficient pentru calibrarea terenului, făcând imposibilă plasarea precisă a liniei din punct de vedere geometric.

Camera din stânga, de la 16 metri, a avut de asemenea o acoperire limitată a cadrului, similar cu camera principală, astfel că nu toţi jucătorii implicaţi în faza de ofsaid erau cuprinşi în imagine.

Toţi aceşti factori, combinaţi, fac imposibilă efectuarea unei intervenţii precise pentru linia de ofsaid în această situaţie.

Oficialii video ai meciului au fost instruiţi ca, în cazurile în care trasarea liniilor nu este posibilă, să ia o decizie bazată pe cea mai bună imagine oferită de camere şi să confirme decizia de pe teren atunci când aceasta nu este clar şi evident greşită.

