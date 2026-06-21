FCSB a avut parte de un sezon atipic, după ce a câștigat campionatul de două ori la rând. Echipa patronată de Gigi Becali a jucat în play-out, dar a reușit să salveze sezonul pe final.

„Roș-albaștrii” s-au calificat în preliminariile Conference League, după ce au trecut de Dinamo la barajul pentru un loc în cupele europene.

Francezii au reacționat după ultimul transfer al lui FCSB

FCSB l-a prezentat oficial pe Ronny Labonne, adus de la SM Caen, după ce a renunțat la Shaquil Delos. Gigi Becali a fost convins să îl aducă pe Ronny Labonne de către oficialii roș-albaștrilor.

Presa din Franța nu se aștepta ca fosta campioană a României să îl aducă pe fundașul dreapta cotat la 250.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

„Asta nu era o mutare așteptată în perioada de mercato a verii. Fotbalistul de 28 de ani semnase vara trecută, de la Nimes Olympique.

A avut o jumătate de sezon bună sub comanda lui Gael Clichy și a jucat 24 de meciuri în campionat, cu un gol și patru pase decisive, precum și două meciuri în Cupa Franței, unde a marcat un alt gol.

Capabil să joace în ambele flancuri ale apărării, cât și mai avansat, Ronny Labonne va descoperi acum un nou campionat la una dintre cele mai bune echipe din România, FCSB.

Din informațiile noastre, clubul s-a aflat în căutarea unui fundaș dreapta și a monitorizat cu atenție fotbalul francez. Shaquil Delos s-a numărat printre jucătorii luați în considerare de FCSB în ultimele săptămâni”, au scris francezii.

Noul jucător de la FCSB, prima reacție după transfer

Fundașul dreapta a fost transferat de la SM Caen, cu care mai avea contract pentru încă un sezon. Pentru Labone este și prima experiență în străinătate din carieră.

Imediat după ce fosta campioană a anunțat transferul fotbalistului francez, acesta a transmis și un scurt mesaj pentru suporterii FCSB-ului.

„Salut, sunt Ronny Labonne. Sunt fericit că am ajuns la FCSB și abia aștept să vă întâlnesc”, a fost mesajul transmis de fotbalist prin intermediul rețelelor de socializare ale FCSB-ului.

AS Saint-Priest, Lorient B, Nîmes Olympique și SM Caen sunt echipele pentru care a mai jucat noul jucător de la FCSB în cariera sa.