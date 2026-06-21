Două transferuri definitive au bifat până acum ardelenii. Gruparea din Gruia i-a adus la echipă în actuala perioadă de mercato pe Marian Huja (de la Pogon Szczecin pentru 250.000 de euro) și pe Yuval Save (liber de contract de la Maccabi Netanya).

Câte transferuri promite conducerea lui CFR Cluj: ”Vin sigur!”

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a mărturisit faptul că ardelenii vor mai pregăti cel puțin trei transferuri: ”Urmează să mai vină jucători. Cel puțin 3 vin sigur!”, a spus oficialul din Gruia, potrivit Digi Sport.

Despre Yuval Sade, Mureșan a evidențiat că închizătorul israelian cu cetățenie română știe limba și că e un fotbalist bun: ”Deocamdată a venit Yuval Sade, cu pașaport românesc. El vorbește mai puțin româna. E un jucător bun”, a spus președintele din Gruia.

De la CFR Cluj au plecat, până acum, Matei Ilie și Tidiane Keita pe bani. Ambii au fost cedați pentru 500.000 de euro la Kasimpasa (Turcia), respectiv Ordabasy (Kazakhstan). De echipa din Gruia s-au mai despărțit la finalul sezonului Mohammed Kamara, Alibek Aliev, Adrian Frănculescu, Mihai Popa și Ciprian Deac.

CFR Cluj crește și tineri: ”Unul dintre cei mai talentați mijlocași proveniți din academia noastră”

După transferurile lui Yuval Sade (liber de contract, de la Maccabi Netanya) și Marian Huja (250.000 de euro de la Pogon Szczecin), CFR Cluj a mai securizat serviciile unui fotbalist.

Este vorba despre puștiul de 17 ani Mateo Miclăuș, care provine din academia ”feroviarilor”. El a evoluat în stagiunea recent încheiată sub formă de împrumut la Unirea Alba-Iulia.

Pe Miclăuș, ardelenii l-au descris drept ”unul dintre cei mai talentați mijlocași proveniți din academie”. El a semnat un contract până în 2029 cu CFR Cluj.