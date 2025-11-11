Giuleștenii au ajuns la 35 de puncte strânse în 16 meciuri și sunt la trei lungimi în fața lui FC Botoșani și la cinci în fața lui Dinamo.

Sezon încheiat pentru Borisav Burmaz

Acționarul minoritar al clubului și totodată președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a dat o veste teribilă pentru suflarea rapidistă. Rapid nu se mai poate baza în acest sezon pe atacantul sârb, Borisav Burmaz.

Fotbalistul de 24 de ani a s-a accidentat în timpul cantonamentului din vară și nu a revenit nici în momentul de față. Sunt șanse minime să mai revină pe gazon în acest sezon, pentru că este vorba despre o ruptură de ligament încrucișat. Sârbul s-a operat și începuse antrenamentele, dar se pare că accidentarea a recidivat.

”La Burmaz e foarte grav! Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”, a spus Angelescu la Digi Sport.

Burmaz a ajuns la Rapid la începutul anului 2024, în urma unui transfer de la Vozdovac. 400.000 de euro a plătit atunci Dan Șucu, însă Burmaz nu a performat așa cum se așteptau rapidiștii.

În 56 de meciuri, sârbul a înscris 11 goluri și a oferit două pase decisive.