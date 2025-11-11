Roș-albaștrii au remizat cu FC Hermannstadt, scor 3-3, într-un meci jucat la Sibiu, iar Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de eliminarea lui Daniel Bîrligea.

Patronul lui FCSB a anunțat că atacantul va fi amendat în urma eliminării din partida cu formația sibiană.

Costel Pantilimon l-a criticat pe Daniel Bîrligea

Costel Pantilimon a vorbit despre gestul făcut de jucătorul FCSB-ului care i-a adus eliminarea și a concluzionat faptul că este vina lui Bîrligea în totalitate.

Fostul portar e de părere că jucătorii trebuie să își controleze aceste porniri, iar felul în care Bîrligea l-a imitat pe Radu Petrescu este un gest care este în defavoarea fotbalistului.

