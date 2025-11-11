EXCLUSIV L-a taxat pe jucătorul de la FCSB: „Obraznic!” Gestul incredibil făcut de fotbalist

L-a taxat pe jucătorul de la FCSB: „Obraznic!" Gestul incredibil făcut de fotbalist
Alexandru Hațieganu
Costel Pantilimon a comentat motivul pentru care a fost eliminat Daniel Bîrligea din partida cu Hermannstadt. 

FCSB daniel birligea Superliga Costel Pantilimon
Roș-albaștrii au remizat cu FC Hermannstadt, scor 3-3, într-un meci jucat la Sibiu, iar Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de eliminarea lui Daniel Bîrligea.

Patronul lui FCSB a anunțat că atacantul va fi amendat în urma eliminării din partida cu formația sibiană.

Costel Pantilimon l-a criticat pe Daniel Bîrligea

Costel Pantilimon a vorbit despre gestul făcut de jucătorul FCSB-ului care i-a adus eliminarea și a concluzionat faptul că este vina lui Bîrligea în totalitate.

Fostul portar e de părere că jucătorii trebuie să își controleze aceste porniri, iar felul în care Bîrligea l-a imitat pe Radu Petrescu este un gest care este în defavoarea fotbalistului.

„Obraznic! Ei nu înțeleg, este vorba în primul rând despre imagine lor, imaginea clubului și apoi oamenii pe care îi reprezintă de fiecare dată. Adică aici trebuie să se gândească.

Bîrligea nu a avut momente de acest fel până acum pentru că este un jucător nou-venit, nu e ca Tănase de exemplu.

Nervos poți să fii, dar în momentul în care te comporți de această manieră, persiflezi arbitrul.... Am văzut o fază în care chiar și Tănase țipă la el.”, a declarat Costel Pantilimon în exclusivitate în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.

FCSB se află pe locul nouă din Superliga, la cinci puncte de ultimul loc care duce în play-off și la 15 „lungimi” de liderul Rapid.

