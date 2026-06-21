Clubul moldovean a anunțat, pe 8 iunie, despărțirea de nu mai puțin de 11 fotbaliști, printre care și Rareș Munteanu, fratele atacantului român Louis Munteanu.

Ceahlăul s-a despărțit de 11 jucători dintr-un foc

Prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele sociale, oficialii nemțeni le-au mulțumit jucătorilor pentru perioada petrecută la club și au precizat că toate contractele au fost reziliate pe cale amiabilă.

Pe lista plecărilor se află Anton Alexandru, Răzvan Buterchi, Cristian Coroi, Geani Crețu, Andrei Marc, Rareș Munteanu, Cătălin Pintea, Mihai Șandru, Antonio Suciu, Laurențiu Brănescu și Abdul Razak.

Rareș Munteanu revine la Farul Constanța

În cazul lui Rareș Munteanu, despărțirea de Ceahlăul înseamnă și revenirea la Farul Constanța, formație de care aparține contractual.