Probleme importante pentru Bosnia înaintea duelului cu România, programat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.

Selecționerul Sergej Barbarez a confirmat că Adrian Leon Barisic (24 de ani), fundașul central de la FC Basel, s-a accidentat și nu va putea fi folosit în această partidă.



Barisic a jucat duminică 83 de minute în Basel – Lugano, scor 0-1, însă a ieșit cu probleme fizice. Verdictul a venit rapid, iar Barbarez a anunțat retragerea lui din lot.



OUT! S-a accidentat și ratează Bosnia - România: „Din păcate”



„Adrian Leon Barisic nu e disponibil, s-a accidentat ieri la echipa de club. Din păcate, am primit informația acum 15 minute. Am discutat și cu Radeljic toată săptămâna, nu s-a antrenat deloc și are nevoie de pauză, nu putem conta nici pe el”, a spus selecționerul Bosniei, citat de sportsport.ba.



Accidentarea vine la doar câteva zile după ce Barisic a fost titular și integralist în Basel – FCSB 3-1, unde l-a avut adversar direct pe Daniel Bîrligea, convocat în aceste zile la naționala României.



România, și ea în criză în centrul apărării



Problemele defensive nu sunt doar în tabăra Bosniei. Radu Drăgușin și Mihai Popescu sunt accidentați, iar Andrei Burcă este suspendat. Mircea Lucescu trebuie să improvizeze în zona stoperilor pentru duelul de la Sarajevo.



Bosnia – România se joacă sâmbătă, nu mai devreme de ora 21:45, în penultima etapă din preliminariile Mondialului 2026, într-un duel direct pentru rămânerea în lupta la primele două locuri. Partida se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, pe Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

