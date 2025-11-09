Dinamo a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 4-0 sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.

Francezul Mamoudou Karamoko a reuşit o dublă (19 - din penalty scos de Musi și dictat de VAR, 50), celelalte goluri fiind marcate de Alexandru Musi (60) şi de spaniolul Alberto Soro (83).

Dinamo a reuşit astfel cea mai clară victorie a sa în acest sezon.

Nemzeti Sport despre Dinamo - FK Csikszereda 4-0



”FK Csíkszereda nu a reușit să facă față lui Dinamo la București, apărarea echipei secuilor capitulând de patru ori în etapa a 16-a din Superliga.

Dinamo a pasat mingea cu ușurință și s-a mutat în jumătatea de teren a echipei Csíkszereda încă din primul minut.

Prima ocazie serioasă a lui FK a venit în minutul 76, când Anderson i-a pasat perfect lui Szalay Szabolcs, dar acesta a șutat din alergare peste poartă.

Pap s-a asigurat că scorul final nu ajunge la 5-0, cu trei parade excelente în ultimele minute ale meciului”, a scris Nemzeti Sport.

Analiza lui Kopic după 4-0 cu Csikszereda! Croatul a lăudat doi fotbaliști și i-a luat apărarea lui Cătălin Cîrjan



La finalul meciului, antrenorul dinamovist Zeljko Kopic a analizat victoria, lăudând jucătorii care au marcat, dar a vorbit și despre presiunea pusă pe căpitanul Cătălin Cîrjan.

"După al doilea gol meciul a fost cam terminat. Este un jucător important (n.r. - Karamoko), știam că a avut ceva probleme când l-am adus, dar poate să ne ofere multe. Toți jucătorii de pe bancă au intrat bine, toată lumea s-a pregătit foarte bine și am căutat să le dau mai multe minute. (n.r. - despre Soro) A meritat să fie titular și a și marcat", a spus Kopic.

Tehnicianul a vorbit și despre situația jucătorilor aflați sub presiune, precum Cătălin Cîrjan, dar și despre așteptările generale de la echipă, inclusiv în contextul echipei naționale.

"Sunt momente în care putem să fim mai buni, dar trebuie să fiu satisfăcut pentru ce am făcut până acum, mai ales de cum am început campionatul.

Am încredere în jucătorii mei și ei trebuie să aibă așteptări mari de la ei. Dacă vor fi mai buni, atunci vor merita să fie convocați la echipa națională.

Se așteaptă foarte multe de la Cătălin Cîrjan, mai sunt momente în sezon când nu joci la fel de bine și el își pune multă presiune pe umeri. Sunt convins că își va reveni", a concluzionat Kopic, menționând și că Sivis este așteptat să revină cât de curând, în timp ce "la Mazilu va mai dura ceva timp".

Foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

