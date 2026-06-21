Fără meci la naționala Braziliei din octombrie 2023, Neymar a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială din această vară, însă din cauza problemelor medicale fotbalistul lui Santos nu a fost nici măcar rezervă la meciurile cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0).

Neymar va fi în lotul Braziliei la partida cu Scoția

Neymar pare că a depășit acum problemele medicale, iar duminică s-a antrenat pentru prima dată alături de colegii săi, fără vreo restricție, anunță ESPN.

Sursa citată notează că Neymar va fi la dispoziția lui Carlo Ancelotti pentru ultimul meci al grupei C, contra Scoției (joi, ora 1:00). Din cauza pauzei prelungite, starul Braziliei ar putea primi cel mult câteva minute pe finalul jocului.

În schimb, Brazilia l-a pierdut pe Raphinha, care a suferit o accidentare musculară în duelul Haiti și este așteptat să absenteze aproximativ două săptămâni. Rămâne de văzut dacă fotbalistul de la Barcelona va mai apărea la această ediție a Cupei Mondiale.

Cu 4 puncte în grupa C, Brazilia are deja asigurată calificarea în 16-imile de finală. Rămâne de stabilit doar poziția din grupă, care va determina și următoarea adversară.

În cazul în care va își câștiga grupa, Brazilia va înfrunta în 16-imi ocupanta locului secund din grupa F, poziție pe care se află acum Japonia.