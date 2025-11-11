Alex Chipciu, hotărât înaintea duelului decisiv cu Bosnia! Mesajul veteranului

Jucătorul lui ”U” Cluj a subliniat faptul că duelul cu Bosnia va fi diferit de cel cu Austria pentru că cele două echipe abordează diferit partidele.

Alex Chipciu a vorbit despre partida de sâmbătă și a dezvăluit că este o stare bună în vestiarul echipei naționale după victoria cu Austria, scor 1-0, în care Virgil Ghiță a marcat golul decisiv la ultima fază a partidei.

Meciul cu Bosnia este decisiv pentru ca tricolorii să încheie pe poziția a două grupă.

Naționala României va juca pe terenul Bosniei , într-un meci din Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

„Suntem bine şi încrezători, meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice. Valoarea echipelor este diferită, dar meciul cu Bosnia va fi mai greu.

Suntem montaţi, am fost montaţi şi cu Austria, şi cu ei ne-am gândit la o revanşă în termeni fotbalistici.

Cred că în Bosnia ar trebui să avem alte arme faţă de meciul cu Austria, Austria e o naţională care domină şi vine peste tine. Vrea să controleze jocul, noi am profitat de treaba asta, domnul Lucescu a pregătit meciul în stilul ăsta, de a-i bloca foarte bine şi a-i surprinde pe spaţii.

Bosnia e o echipă care se apără, la Bucureşti s-a apărat mult, în Bosnia e şi terenul, care e mai greu, din ce am văzut, e mai greu pentru picioare. Ei sunt o echipă care stau cu şapte inşi pe linia de fund şi mai lasă doi prin faţă. Sunt foarte periculoşi la fazele fixe, va fi un meci diferit faţă de Austria, dar sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci şi sperăm să câştigăm”, a spus Alex Chipciu, conform AS.ro.

Fotbalistul de 36 de ani are 50 de meciuri pentru echipa națională și șase goluri marcate.

Alex Chipciu are 18 partide pentru ”U” Cluj în acest sezon, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

