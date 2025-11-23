CFR Cluj a „decolat“, după o perioadă lungă în care echipa a fost în picaj. Sport.ro a explicat aici că victoria zdrobitoare cu Rapid readuce formația din Gruia în lupta pentru play-off.

De această părere a fost și Meriton Korenica (28 de ani), autorul golului de 3-0 în confruntarea din această seară. Ajuns în zona mixtă, atacantul kosovar a explicat cheia succesului cu Rapid și a făcut și o dezvăluire emoționantă.

„Am făcut tot ce trebuia. Am dus o luptă admirabilă pe un teren foarte dificil din cauza ploii. Am muncit din greu în această săptămână, iar rezultatul s-a văzut. Aveam nevoie de această victorie, ca să urcăm în clasament și sper să continuăm pe această linie. Cheia victoriei? Am fost o echipă, așa cum am spus. Așa trebuie să fim și în continuare“, a spus Korenica.

Acesta și-a dedicat golul mamei sale, care a ajuns la Cluj, în mod special, pentru meciul cu Rapid!

„Mama a venit din Kosovo să vadă meciul ăsta. E pentru prima dată când vine să mă vadă din tribune. De obicei, îi e frică să vină. Astăzi însă, i-am cerut eu să vină. Pentru ea a fost acest gol“, a declarat Korenica.

