Răzvan Onea (27 de ani), căpitan al Rapidului și fundaș dreapta, s-a arătat dezamăgit la finalul confruntării CFR Cluj - Rapid București 3-0.

Răzvan Onea, afectat după CFR Cluj - Rapid 3-0

Onea a recunoscut că alb-vișiniii au făcut un meci slab și le-a prezentat scuze fanilor, subliniind că el și coechipierii săi trebuie să fie mai atenți pe viitor.

„O partidă proastă pentru noi. Am pierdut cu 3-0, un duș rece pentru noi. Ne cerem scuze în față suporterilor. Au stat în frig pentru noi. Trebuie să fim atenți să nu mai repetăm.

Noi nu am fost bine. Dacă făceam ce trebuia în teren, cu siguranță rezultatul ar fi fost altul. Cheia e munca multă, să ne remediem greșelile. Peste 5 zile să ne luăm revanșa în fața suporterilor. Sunt cei mai frumoși suporteri din țară”, a declarat Răzvan Onea, la finalul partidei.

CFR Cluj, victorie de moral în derby-ul „feroviar” cu Rapid

CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Au marcat Cordea (48' și 71') și Korenica (77').

Giuleştenii rămân pe primul loc, cu 35 de puncte, dar pot fi întrecuţi de FC Botoşani, după meciul acesteia cu Dinamo, de luni seara. CFR Cluj a făcut 19 puncte şi ocupă locul 11.

Echipele din CFR Cluj - Rapid: