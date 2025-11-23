Grea e viața de portar! Pentru că e singurul post în care, dacă ai greșit, nu e nimeni în spatele tău pentru a-ți repara eroarea. De acest lucru s-a convins Marian Aioani, încă o dată, în această seară.

Un om de bază în echipa lui Costel Gâlcă în acest sezon, cu cinci meciuri din nouă în care a ținut poarta închisă, Aioani a dat-o în bară, la Cluj. Pentru că, la scorul de 1-0, a comis-o rău de tot!

Sub o ploaie torențială, care a făcut terenul greu și mingea alunecoasă, Aioani a scăpat balonul în față, permițându-i lui Cordea să îndeplinească o simplă formalitate pentru 2-0 (71). Iar de aici, totul s-a năruit pentru Rapid. Pentru că, în foarte scurt timp, a venit și golul de 3-0, înscris de Korenica (77), care a făcut KO liderul campionatului.

