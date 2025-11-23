Odată cu finalul lunii octombrie pare că a luat sfârșit și coșmarul fotbalistic al CFR-ului din această campanie. Pentru că, între timp, echipa a început să dea niște semne tot mai clare de revenire.

După 1-0 cu Unirea Slobozia, în ultima etapă de dinaintea întreruperii campionatului, în această seară, CFR a reușit o mare lovitură: 3-0, acasă, în fața liderului Rapid! Ce-i drept, la succesul ardelenilor a contribuit și o mare gafă a portarului Aioani, după cum Sport.ro a explicat aici.

Cu încă trei puncte în cont, CFR tocmai a reintrat în lupta pentru play-off! Adică, un obiectiv care părea a fi compromis, pe când Andrea Mandorlini era pe bancă. Acum însă, CFR tocmai a ajuns pe locul 11 din 16, în spatele FCSB-ului. Mai important însă e că distanța fața de locul 6, ultimul care duce în play-off, s-a redus la 7 puncte, după remiza Farului de astăzi.

Așadar, când mai sunt 13 etape din sezonul regulat, CFR „vede“, din nou, posibilitatea de a fi în play-off. Până la finalul anului, clujenii vor întâlni, pe rând, FC Argeș, U Craiova, Csikszereda și FC Botoșani.

