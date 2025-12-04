După 4-3 în tur pentru ”câini”, campioana țintește revanșa și, în același timp, punctele care s-o ducă și mai aproape de zona play-off-ului, obiectivul principal setat pentru a doua parte a acestui sezon.



Florin Gardoș (37 de ani), fostul internațional și campion al României cu FCSB, a remarcat un jucător din tabăra rivalei Dinamo: pe căpitanul Cătălin Cîrjan (23 de ani).



Florin Gardoș: ”Mi-a plăcut Cîrjan”



Mijlocașul a fost decisiv în ultima etapă din campionat, scor 1-0 cu Oțelul Galați, în care a marcat singurul gol al partidei. În meciul din Cupă, cu Farul Constanța (0-0), Cîrjan a fost titular, deși Zeljko Kopic plănuise, inițial, să-l menajeze.



”E cea mai bună Dinamo din ultimii ani, cel puțin de la promovare. Nu știu, înainte erau niște dezechilibre mari și au fost dezechilibre mari și în privința scorului.



La Dinamo, mie mi-a plăcut Cîrjan. OK, a însris, nu e neapărat un marcator, dar mi se pare că le leagă foarte bine jocul”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Dinamo este pe locul trei în Superligă



După 18 etape, Dinamo este pe locul trei în campionatul intern, cu 34 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid.



Pe ”câini” îi așteaptă derby-ul cu FCSB, sâmbătă, pe Arena Națională. O victorie poate să cântărească enorm, în contextul în care Rapidul va întâlni FC Botoșani, echipa clasată pe locul doi, în deplasare!

