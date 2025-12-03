Robert Vîlceanu (28 de ani), dublu campion al României cu FCSB, în prezent legitimat la Bărăganul Ciulnița în Liga a 4-a, a acordat în exclusivitate pentru Sport.ro un interviu în care a vorbit despre suișurile și coborâșurile unei cariere măcinate de accidentări.

Robert Vîlceanu și-ar fi dorit să fie ca Francesco Totti pentru FCSB

Mijlocașul ofensiv a susținut că nu s-a lăsat dus de val după ce Gigi Becali i-a fixat o clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro. Mai mult decât atât, Vîlceanu și-ar fi dorit să fie pentru FCSB ceea ce a reprezentat Francesco Totti pentru AS Roma.

„(n.r.- Cât de serios te-ai gândit că FCSB poate să încaseze o sumă mare de transfer de pe urma ta? Gigi Becali ți-a pus o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro...) Asta nu m-a interesat niciodată, crede-mă! Eu m-am gândit doar să îmi văd de treaba mea. Aveam drumul meu. Voiam să ajung să fiu titular la Steaua. Chiar nu m-am gândit că o să plec pe o sumă. Nu m-a interesat că mi-a pus clauza aceea de 50 de milioane de euro.

(n.r.- Absolut deloc?) Eram conștient că n-are cum cineva să dea o sumă atât de mare, nici măcar 30 de milioane pe un jucător român. Poate acum, dar în perioada aia era foarte greu. Nu pleca nimeni pe sume mai mari de cinci, șase milioane. Aia era o sumă pe care domnul Gigi a pus-o să mă securizeze acolo, având încredere în mine în perioada aceea. Nu m-am gândit în nicio secundă că poate să mă ajute sau să mă încurce clauza aceea.

Robert Vîlceanu: „Visul meu era să joc cât mai mult la Steaua”

(n.r.- te-ai gândit totuși că poți să pleci de la FCSB pentru o sumă importantă?) Da, mă gândeam, dar visul meu era să joc cât mai mult la Steaua. Îți spun sincer! Îl aveam exemplu pe Totti, care a jucat la Roma toată viața. În felul ăsta gândeam când am debutat”, a declarat Robert Vîlceanu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Vîlceanu, cândva o mare speranță pentru FCSB

Vîlceanu și-a făcut junioratul la FCSB între anii 2002–2014, a debutat în sezonul 2014-2015, iar în stagiunea 2015-2016 a fost împrumutat la Voluntari. În sezonul 2016-2017, FCSB l-a împrumutat la UTA. În ediția 2017-2018 a plecat definitiv la Astra Giurgiu.