Robert Vîlceanu (28 de ani), mijlocaș ofensiv crescut de FCSB între anii 2002-2014, la care a evoluat între 2014 și 2017, joacă în prezent la Bărăganul Ciulnița, lider în Liga a 4-a din seria sa.

Robert Vîlceanu, fost jucător la FCSB, obligat să fie prudent

Vîlceanu a acordat, în exclusivitate pentru Sport.ro un interviu amplu, în care a vorbit deschis despre cariera sa. Mijlocașul a fost nevoit să renunțe la fotbalul profesionist din cauza accidentărilor.

Între timp și-a regăsit bucuria de a juca la Bărăganul Ciulnița. O potențială promovare l-ar aduce însă într-o ipostază complicată. Robert Vîlceanu s-ar bucura pe de o parte pentru un succes alături de coechipierii săi, însă pe de alta ar fi nevoit să renunțe la echipă.

Pentru a rezista în Liga a 3-a sunt necesare antrenamentele, iar teama de o recidivă din cauza intensității pregătirii l-ar determina pe Vîlceanu să abandoneze formația care l-a readus pe terenul de joc.

Vîlceanu: „Am descoperit că am o boală autoimună”

„Dacă ar fi să rămână să merg doar la meciuri m-aș duce. Dar dacă ar începe cu trei, patru antrenamente, nu! Și la Liga a 3-a majoritatea se antrenează și dacă nu ești pregătit fizic, te duci și te bat toți pe acolo. Diferența o face pregătirea fizică la nivelul ligilor inferioare. Degeaba ai calitate, scoți un om sau doi din joc, dacă după aceea ți se taie picioarele și nu mai poți să dai o pasă. Ei o să fie pregătiți, la mine sunt și câteva kilograme în plus pe care urmează să le dau jos. A fost și o perioadă mai grea când nu am putut să fac nimic. Am descoperit că am o boală autoimună și am pus ceva kilograme.

Îți spun sincer că nu știu dacă aș continua, dacă ar trebui să începem cu antrenamentele. Am avut discuții cu echipe din Liga a 3-a și același lucru l-am spus și lor. Dacă mă vor, pot să îi ajut să vin doar la meciuri, dar la antrenamente nu aș vrea să vin.

Robert Vîlceanu: „Mi-e frică foarte tare”

(...) Mi-e frică foarte tare pentru că riscul de recidivă pentru a face iar ligamente încrucișate. Mă gândesc că o dată pe săptămână dacă fac sală și mențin tonusul muscular, mă mai mișc stânga-dreapta pe la un antrenament de box, pe la un tenis de picior, pe la un tenis de câmp. Vreau să mai fac așa, dar nu la intensitate foarte mare. Așa riscul ar fi mult mai mic, dar la antrenamente e destul de intens.

(n.r.- mai ales ca fotbalist, când trebuie să îți antrenezi în special picioarele...) Exact! Și aș forța mult prea mult, și mi-e frică pentru că știu prin ce am trecut cu ambele operații. Că am avut operații la ambele picioare. Mi-e frică de recuperare. La piciorul stâng acum avut două fracturi pe tibie. Și la dreptul ligamente încrucișate anterior”, a declarat Robert Vîlceanu, în exclusivitate pentru Sport.ro.