Robert Vîlceanu (28 de ani), mijlocaș ofensiv la FCSB între anii 2014-2017, a acordat un interviu amplu în exclusivitate pentru Sport.ro.

Singurul lucru pe care l-ar fi schimbat Robert Vîlceanu în perioada sa de la FCSB

Legitimat în prezent la Bărăganul Ciulnița, lider în propria serie din Liga a 4-a, Vîlceanu și-a amintit de anii petrecuți alături de roș-albaștri. Între 2002 și 2014 a fost juniorul campioanei, pentru care a evoluat între 2014 și 2017.

Robert Vîlceanu era văzut ca un mare talent, însă accidentările l-au obligat să renunțe la fotbalul profesionist. Anii de la FCSB i-au rămas în suflet. Vîlceanu ar fi schimbat un singur lucru din cea mai importantă perioadă a cariei sale. Și-ar fi dorit doar să aibă mai mult „tupeu” în relația cu coechipierii săi.

„Singurul lucru pe care l-aș fi schimbat ar fi fost tupeul. Cred că am fost mult prea tăcut, mult prea liniștit pentru perioada aia. Sunt o fire introvertită și cred că am avut mult de pierdut pe partea asta. Și nu doar la FCSB, la toate echipele la care am fost. Probabil fiind copil, am început de la 16-17 ani la prima echipă. Când mă uitam la colegi atunci, înainte să ajung la echipa mare, mă gândeam cum ar fi dacă... Și, probabil, și chestia asta a contat.

(n.r.- te referi în joc sau social în vestiar?) Nu neapărat în joc cât și în vestiar cu colegii. Aș fi vrut să fi avut o altă atitudine. La modul să stau de vorbă cu ei, să ies pe la sucuri. Să fiu mai prietenos.

(n.r.- crezi că partea această de relaționare te-a afectat inclusiv din punct de vedere fotbalistic?) Eu așa cred pentru că erau tot felul de momente la antrenamente. Îți dau un exemplu. Mă certa un coleg că driblam o dată și a doua oară pierdeam mingea. El când îmi zicea ceva eu tăceam. Iar eu în faza următoare aveam în cap că m-a certat, stai că nu mai driblez și dau pasă.

Robert Vîlceanu: „Colegii m-au invitat pe la grătare, în oraș, și mie îmi era rușine”

Probabil a contat și chestia aceasta. Calitățile mele erau explozia și driblingul. Așa am ajuns și la echipa mare. Cu cât mă certau ei pe mine m-a afectat cumva. Subconștientul a lucrat. E singurul lucru pe care l-aș fi schimbat, timiditatea. Au fost momente în care colegii m-au invitat pe la grătare, în oraș, și mie îmi era rușine. Eu nu pusesem gura pe alcool și refuzam. Dacă mă împrieteneam cu ei era altceva. Chestia asta ținea și de încredere.

(n.r.- ai simțit că te-ai mai schimbat în privința „tupeului” de-a lungul timpului?) Da, tupeul acesta a început să îmi vină când am început pe la Liga a 2-a, la Metaloglobus. Atunci m-am împrietenit foarte mult cu Ovidiu Herea. Chiar dacă e rapidist, am avut o relație foarte bună și încă o am. După aceea, crescând în vârstă, maturizându-mă, nu am mai avut probleme. La echipele de Liga 1 unde am fost, Voluntari, Astra și FCSB, cred că asta mi-a lipsit cel mai mult”, a declarat Robert Vîlceanu în exclusivitate pentru Sport.ro.