Meciul este programat pe 11 decembrie, însă până atunci, roș-albaștrii trebuie să mai treacă de un meci poate chiar mai important, derby-ul cu Dinamo din campionat.

Problemele de la FCSB au ajuns la urechile olandezilor

Feyenoord se gândește însă deja la meciul cu echipa patronată de Gigi Becali, iar, după eșecul roș-albaștrilor din Cupa României, olandezii au scris despre criza în care se află campioana României.

Pe lângă problemele legate de rezultatele slabe ale echipei, batavii au făcut referire la declarațiile făcute de finanțatorul de la FCSB după meciul de la Arad și au vorbit pe larg și despre criza în care FCSB se află la nivel de vestiar, dar și despre problemele disciplinare.

”Un aspect notabil este situația legată de transferul important al verii trecute, Dennis Politic. Jucătorul, pentru care FCSB a plătit peste un milion de euro, a rămas din nou pe bancă timp de 90 de minute. În partida cu UTA, stafful tehnic a preferat doi jucători tineri în ofensivă. A fost al doilea meci consecutiv în care Politic nu a jucat. În ultimele trei luni, el a stat pe bancă în nouă meciuri întregi și a bifat doar 36 de minute din 1 noiembrie până acum, în toate competițiile.

Pe lângă criticile la adresa lui Politic, mai mulți jucători ar fi pe așa-numita ’listă neagră’ înainte de deschiderea ferestrei de transferuri de iarnă. Malcom Edjouma este primul care va părăsi FCSB. Contractul său expiră pe 1 ianuarie. Fundașul stânga David Kiki joacă foarte puțin și a fost scos atât din lotul pentru campionat, cât și din cel pentru Europa League. Atacantul Denis Alibec, care se confruntă cu accidentări și care, potrivit lui Becali, s-ar fi operat fără acordul clubului, pare de asemenea să nu mai aibă niciun viitor la FCSB”, au scris cei de la fr12.nl.

