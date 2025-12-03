Robert Vîlceanu (28 de ani) a dezvăluit, într-un interviu amplu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, cum se simte în ziua de astăzi cu privire la faptul că accidentările i-au încheiat cariera la nivel profesionist. Vîlceanu evoluează în Liga a 4-a, la Bărăganul Ciulnița. În 2014, la nici 17 ani împliniți, era considerat printre cei mai promițători fotbaliști de la FCSB și din România.

Robert Vîlceanu, împăcat parțial după ce accidentările i-au răpit visul

Problemele medicale i-au încheiat prematur visul. Acum mijlocașul ofensiv este parțial împăcat cu situația cu care s-a confruntat. Înțelege că nu are nicio vină din cauza ghinionului, dar nu poate uita începutul promițător pe care l-a avut.

(n.r.- Ai reușit să treci peste faptul că ai fost nevoit să te retragi, la nivel profesionist, din cauza accidentărilor?) Perioada aceea a fost una foarte grea pentru mine. Au fost mult mai multe probleme. Mi-a fost foarte greu, crede-mă! Am avut soția aproape, părinții, familia, prietenii. Chiar a fost o perioadă foarte grea pentru mine atunci. A fost ceva greu...

(n.r.- Astăzi ești împăcat cu situația?) Pot să zic că da, pot să zic că nu. Sunt ok pentru că știu că accidentările nu mă mai lasă să joc. Este și frica aceasta din cauza operațiilor. Nu sunt împăcat pentru că știu că am avut talent, am muncit și am fost serios, dar s-a întâmplat să am ghinion. Per total, sunt ok cu asta. Îmi pare rău. Am avut un început bun și puteam fi mult mai departe”, a declarat Robert Vîlceanu în exclusivitate pentru Sport.ro.

Vîlceanu: „100% eram în Liga 1 sau poate chiar mai mult”

Întrebat unde s-ar fi aflat dacă accidentările nu i-ar fi încheiat cariera de profesionist, mijlocașul ofensiv legitimat la Bărăganul Ciulnița a susținut cu certitudine că ar fi jucat măcar în Superliga României. El a dezvăluit, de asemenea, că nu mai simte plăcerea de a se uita la fotbal decât la câteva partide din sezon.

„100% eram în Liga 1 sau poate chiar mai mult. Nu vreau să vorbesc, să mă laud singur. Din punctul meu de vedere, aveam o calitate extraordinară în momentul acela. Cred că eram foarte bine în momentul acesta dacă accidentările nu apăreau și nu eram nevoit să mă las forțat. Am încredere că aș fi fost ok.

(n.r.- Te mai uiți la fotbal, mai vezi meciurile celor de la FCSB?) Nu, nu mă mai uit deloc. Nu mai am plăcerea...nu mai pot! Nu e vorba de frustrare, nu mă mai atrage. Mă mai uit când joacă Barcelona cu Real Madrid, o finală de Champions League, o semifinală. Așa nu prea mai urmăresc Liga 1. Dacă mă întrebi cine este pe primul loc sau cine are șanse să intre în play-off, nu știu nimic!

(n.r.- Așa simți să nu te mai uiți după ce ai pățit? Da, multă lume îmi spune să mă apuc de antrenorat. Vreau să las deoparte această latură. A fost, a rămas acolo. Acum mă duc la fotbal de plăcere, ți-am zis. Nu pentru bani, mai mult pentru sănătate”, a adăugat Vîlceanu.

Vîlceanu, cândva o mare speranță pentru FCSB

Vîlceanu și-a făcut junioratul la FCSB între anii 2002–2014, a debutat în sezonul 2014-2015, iar în stagiunea 2015-2016 a fost împrumutat la Voluntari. În sezonul 2016-2017, FCSB l-a împrumutat la UTA. În ediția 2017-2018 a plecat definitiv la Astra Giurgiu.