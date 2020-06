Jucatorii lui Hermannstadt, bagati in sedinta de Anamaria Prodan! Familia Reghecampf, intalnire de urgenta la Sibiu 

Hermannstadt a ajuns la a doua infrangere consecutiva, iar Anamaria Prodan a bagat jucatorii in sedinta.

Esecul cu Clinceni i-a nemultumit pe conducatorii lui Hermannstadt, motiv pentru care familia Reghecampf s-a intalnit cu jucatorii sambata, in incercarea de a-i motiva, anunta Gazeta Sporturilor.

La intalnire au fost prezenti Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf, dar si cea care se afla de fapt la conducerea clubului, Rebecca Prodan.

Claudiu Rotar, unul dintre actionarii principali ai clubului a confirmat intalnirea.

"Ne-am intalnit acolo, intr-adevar, cu totii. A fost o discutie cum am mai avut si altele, de-a lungul timpului. Ca in familie. Li s-a spus ca trebuie luate lucrurile foarte in serios si ce ar trebui facut de acum incolo, pentru a nu ne complica si mai mult situatia in clasament. Totul depinde de jucatori ca sa salvam clubul de la retrogradare", a spus Rotar pentru Gazeta.