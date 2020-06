Voluntari - Poli Iasi, LIVE TEXT de la 14:30 | Mircea Rednic, in cautarea primei victorii de la restartul campionatului! | Primul meci pentru Dinamo dupa criza de Covid: Dinamo - Sepsi, de la 17:00

11:48

Aflata pe ultimul loc in clasamentul playout-ului in acest moment, Poli Iasi cauta prima victorie de la restartul campionatului dupa cele doua infrangeri cu Viitorul si Academica Clinceni.

In cazul in care invinge la Voluntari, echipa lui Mircea Rednic poate iesi din zona retrogradabila, iar Dinamo ar fi trimisa pe ultimul loc chiar inainte de meciul cu Sepsi.

De cealalta parte, echipa lui Mihai Teja are un start excelent dupa pauza. A invins atat in meciul cu Clinceni, cat si in deplasarea de la Sepsi.