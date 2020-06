BREAKING NEWS! Hermannstadt a primit licenta pentru sezonul urmator din Liga 1!

Hermannstadt poate juca si sezonul urmator in Liga 1, dupa ce a obtinut licenta.

Clubul din Sibiu a primit licenta din partea Comisiei de Licentiere si in cazul in care nu va retrograda, din sezonul urmator poate evolua fara probleme in prima liga.

Hermannstadt este la un punct deasupra locului de baraj si are nevoie de victorie cu Clinceni pentru a se indeparta de zona rosie.

Anuntul a fost facut pe pagina oficiala a clubului.

"A.F.C.Hermannstadt a primit licenta pentru a putea evolua in competiiiile sportive din sezonul competitional 2020-2021!", se arata in anunt.