O tanara aflata in tribuna oficiala a stadionului din Sibiu a atras toate privirile in timpul jocului cu Clinceni!

Venita cu o masca marcata cu sigla lui Hermannstadt, fata n-a avut prea multe motive de bucurie in timpul partidei. Echipa lui Ruben Albes s-a chinuit cu Clinceni. Sibiul are emotii mari cu retrogradarea in finalul sezonului. Comisiile FRF au dat insa si o veste buna pentru Hermannstadt: problema licentei pentru sezonul viitor a fost rezolvata si clubul va putea juca in Liga 1.