Prima lovitura REALA a Anamariei Prodan la Sibiu! Decizie de ultima ora in legatura cu licenta lui Hermannstadt

Comisia de Apel a pronuntat decizii in privinta licentierilor pentru Liga 1.

Au fost analizate cazurile lui Hermannstadt si Turris Turnu Magurele. Echipa Anamariei Prodan a primit licenta pentru Liga 1, la fel si Turris, implicata in barajul de promovare din B.

Obtinerea licentei pentru Liga 1 reprezinta prima lovitura importanta pentru noua administratie de la Hermannstadt, dupa ce clubului i-a fost refuzat initial dreptul de a juca la anul in prima liga din cauza unei datorii la brazilianul Bruno. Gazeta Sporturilor sustine ca anuntul oficial in privinta licentei va fi facut vineri. Si in cazul lui Turris, decizia a fost aceeasi, doar ca echipa din Teleorman va trebui sa plateasca o amenda din cauza lipsei calificarilor pentru antrenorii sai de la grupele de copii si juniori.