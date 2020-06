Oficialii lui FC Hermannstadt au facut primul pas pentru a obtine licenta! "Am trimis contestatia pe mail!" Ce urmeaza pentru echipa Anamariei Prodan

FC Hermannstadt nu a primit licenta pentru Liga 1 si risca sa ajunga in esalonul secund.

Oficialii clubului sunt convinsi ca totul a fost o greseala a Comisiei de licentiere si astazi au contestat hotararea. Ei au depus un memoriu in atentia Comisiei de Apel.

"Astazi am trimis contestatia pe mail, urmeaza sa ne prezentam la Bucuresti pentru apel. Noi avem decizia FIFA in cazul Bruno, unde am castigat. El trebuie sa ne dea noua mai multi bani", a declarat finantatorul lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar, pentru Digi Sport.

Reamintim ca echipa patronata de Anamaria Prodan nu a primit dreptul de a juca sezonul viitor in Liga 1 din cauza unui litigiu cu un fost jucator.

Daca apelul facut astazi va fi respins, sibienii vor retrograda in esalonul secund.