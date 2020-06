"Nu exista jucatori cu stea in frunte, eu vreau un grup care castiga trofee!" Cum a reactionat Hagi la finalul partidei cu Hermannstadt referitor la schimbari 

Antrenorul lui FC Viitorul a vorbit la finalul partidei cu FC Hermannstadt despre meciul castigat cu 4-1.

Gica Hagi considera ca i-a gasit locul perfect in teren lui Achim, care a demonstrat o forma foarte buna dupa pauza cauzata de noul coronavirus.

"Stiam ca intalnim o echipa experimentata cu jucatori experimentati si era greu sa-i desfacem. Au inceput meciul bine, dar apoi dupa pauza lucrurile au mers asa cum imi doream, am jucat ce trebuie si am marcat si goluri multe, asa ca ma bucur. Sunt fericit pentru jucatori pentru ca nu e usor sa joci cu aceasta presiune care exista la toate echipele.

Cel mai fericit dupa acest meci sunt pentru Achim, pentru ca i-am schimbat pozitia. E intr-o forma buna, si ceilalti la fel, dar el e surpriza de la antrenamente. Dupa pandemie e intr-o forma buna, cred ca i-am gasit pozitia in teren si face o treaba buna", a declarat Hagi.

In ceea ce priveste discutiile nascute in urma schimbarilor din echipa, tehnicianul constantenilor a spus ca el nu face diferenta intre jucatori, asa ca incearca sa le dea minute tuturor.

"Suntem singura echipa care am jucat din 3 in 3 zile cu doi adversari care au avut pauza, era normal sa fac anumite schimbari, asa am facut mereu si o sa fac asa in continuare. E important ca jucatorii sa nu se accidenteze si in fiecare meci trebuie sa le dau minute fiecaruia dintre ei pentru ca vreau un lot omogen, in care toti sa fie la acelasi nivel. Fiecare are sansa lui.

Urmeaza un meci foarte greu la Sepsi, eu am mereu surprizele mele, asa ca lotul va fi diferit, in functie de cum se misca baietii in aceasta saptamana. Pentru mine nu exista jucatori cu stea in frunte, nu exista titulari si rezerve, exista un lot colectiv, un grup care trebuie sa castige. Grupul face performanta si castiga trofee."