Ironii la adresa noului antrenor de la Hermannstadt dupa infrangerea cu Viitorul: "Parca l-am vazut Enrique Iglesias in videoclipul Bailando"

Ruben Albes a avut un debut dezastruos in Liga 1 cu Hermannstadt. Echipa din Sibiu a fost invinsa cu 1-4 de Viitorul Constanta.

Invitat special la PRO X, Valeriu Rachita, l-a ironizat pe noul antrenor adus de familia Reghecampf.

"Eu cand l-am vazut, m-am gandit ca domnul a venit la vreun club. Parca l-am vazut Enrique Iglesias in videoclipul Bailando, desfacut la camasa. O imagine incredibila. Nu am vazut aceasta imagine la cluburile din Premier League. M-am uitat la italieni, nu am vazut niciun antrenor cu camasa desfacuta pana la buric", a declarat Valeriu Rachita pentru PRO X

De asemenea, el a spus ca daca era jucator la Sibiu nu putea sa ia in serios un antrenor care intra in vestiar cu camasa desfacuta.

"Eu cred ca nu intelege ce se intampla in acest fotbal romanesc si a zis hai sa facem si noi o plimbare pe aici. Au plecat de la tati si au venit la mami. Macar Miriuta era de-al nostru . Daca eram eu jucator la Sibiu si il vedeam pe acest antrenor ca imi intra cu camasa desfacuta, probabil ca ma comportam si eu cum s-au comportat Stoica si ceilalti", a spus fostul antrenor de la Petrolul Ploiesti.