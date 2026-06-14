Reacția nemților, după ce Germania a primit gol de la Curacao

Reacția nemților, după ce Germania a primit gol de la Curacao CM 2026
SPORT.RO
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Germania și Curacao, cea mai mică țară prezentă la turneul final, se duelează la Cupa Mondială 2026.

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GermaniaCuracaoCupa Mondiala
Din articol

Așa cum era de așteptat, nemții au deschis scorul după doar șase minute prin Felix Nmecha, însă Curacao a restabilit egalitatea în minutul 21 prin Livano Comenencia, fotbalistul care a marcat pentru Curacao și golul calificării la Mondial.

Nemții, șocați de golul lui Curacao

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Presa germană a reacționat la scurt timp după reușita lui Livano Comenencia. Nemții cred că echipa antrenată de Julian Nagelsmann a subestimat reprezentativa din Curacao, care a demonstrat însă că poate fi o adversară redutabilă

Șoc pentru o echipă neglijentă a Germaniei: Curacao egalează”, a titrat Kicker.

Germania a cedat inițiativa în ultimele minute și plătește imediat prețul! Schlotterbeck degajează greșit la un atac al celor din Curacao, mingea ajunge la Comenencia, care finalizează cu un șut de stângul. Balonul este deviat de Kimmich, iar Neuer nu mai poate interveni.

Germania nu a reușit să-și mențină startul puternic de meci și trebuie să își îmbunătățească jocul după pauza de hidratare. Curacao a demonstrat că poate fi o amenințare”, a scris Kicker. 

Nuuuuu! Curacao egalează”, a titrat și Bild

Egalitatea de pe tabelă nu a durat prea mult, pentru că, în minutul 38, nemții au trecut din nou în avantaj după golul lui Nico Schlotterbeck. 

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