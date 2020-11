A fost adus pentru Europa, dar Becali aproape ca-i arata USA! Drama lui Bus la FCSB: a fost scos din primul 11 si stelistii joaca FARA atacant

Sergiu Bus traverseaza o perioada nefasta de cand s-a transferat la FCSB.

Atacantul in varsta de 28 de ani a fost adus cu surle si trambite la FCSB in urma cu 3 luni, insa nu a impresionat la echipa antrenata de Toni Petrea si a inceput sa joace din ce in ce mai putine minute.

Dupa ce etapa trecuta a marcat primul sau gol pentru "ros-albastri", Bus nu a fost inclus in primul 11 de catre Toni Petrea pentru partida din aceasta seara cu Chindia Targoviste. Aceasta decizie este cu atat mai surprinzatoare cu cat Bus era singurul atacant valid pentru acest meci, iar Petrea a preferat sa joace cu Darius Olaru in pozitie de varf fals.

La interviul sustinut inainte de meci, antrenorul FCSB-ului a explicat de ce l-a lasat rezerva pe Bus: "Daca a marcat etapa trecuta nu inseamna ca trebuie sa fie titular in meciul urmator. Ne-am gandit si la adversari, stim ca sunt foarte organizati in defensiva, vrem sa ii surprindem cu anumite lucruri. Probabil pe parcurs va intra si Sergiu. Stiu ca e ziua lui, l-am felicitat dimineata.

Darius a avut aceasta perioada de suspendare care l-a tinut departe, dar s-a pregatit foarte bine in aceasta perioada. Sunt multumit de el si era normal sa joace in aceasta seara.

Important este jocul nostru si rezultatul final. Sper sa mai acumulam trei puncte si sa ajungem pe primul loc.

Asa cum am spus, au echipa foarte bine organizata, primesc putine goluri, sunt bine organizati defensiv, sunt periculosi pe contraatac si trebuie sa fim pregatiti".

Aceasta situatie este si mai ciudata in conditiile in care Gigi Becali era foarte entuziasmat de aducerea lui Sergiu Bus. Patronul FCSB-ului considera la acea vreme ca Bus este un atacant cum echipa sa nu a mai avut niciodata si chiar i-a pus atacantului si o clauza de reziliere de doua milioane de euro.

"Sergiu va semna pe 3 ani. Eu am fost entuziasmat cand am semnat cu el. Eu acum spun ce cred, adica i-am spus lui Meme ca atacant ca el nu am avut pana acum, poate Kapetanos, poate Alibec, dar n-a fost serios.

El e mobil, tehnic, da cu capul, are viteza, forta, le are pe toate. Bizonul era puternic, le avea pe toate, dar mie imi place genul de jucator care sa intre in combinatii cu Man si Coman. I-am pus si o clauza de 2 milioane. Oricine vrea la FCSB", declara Becali la prezentarea oficiala a lui Sergiu Bus.