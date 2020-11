Sansa pentru CFR inaintea meciului cu Roma! Paulo Fonseca se gandeste sa foloseasca rezervele impotriva echipei lui Dan Petrescu

CFR Cluj se pregateste pentru duelul din deplasare cu AS Roma din etapa a treia a grupelor UEFA Europa League.

Romanii vin dupa un meci foarte bun in Serie in acest weekend in fata Fiorentinei. Baietii antrenati de Paulo Fonseca au castigat cu 2-0 impotriva gruparii viola, prin golurile marcate Leonardo Spinazzola in minutul 12 si Pedro Rodriguez in minutul 70.

Clujenii au primit o veste buna inaintea meciului de la Roma chiar de la antrenorul Romei. La conferinta de presa de dupa meciul cu Fiorentina, antrenorul portughez a declarat ca obiectivul principal al echipei sale in acest sezon este clasarea pe un loc de UEFA Champions League. Astfel, este de asteptat ca la meciul cu CFR de joi AS Roma sa nu foloseasca cel mai bun prim 11 pe care il are la dispozitie, ci sa introduca fotbalisti care au nu prea au prins minute in campionat, asa cum s-a intamplat si la meciurile cu Young Boys Berna si TSKA Sofia.

"Echipa a jucat bine impotriva unui adversar puternic. Am fost solizi in aparare si am iesit repede pe contraatac. O vom lua meci cu meci. Obiectivul este sa obtinem mai mult decat in sezonul precedent, adica sa ne calificam pentru grupele Ligii Campionilor.

Este important să rămânem echilibraţi şi concentraţi, să menţinem spiritul de echipă pe care l-am văzut astăzi pe teren. Echipa arată mai bine, e pe un trend ascendent. Ne vom lupta şi pentru ‘Scudetto’, dar vrem în Liga Campionilor", a spus Paulo Fonseca dupa meciul cu Fiorentina.

AS Roma-CFR Cluj din etapa a treia a grupelor UEFA Europa League se joaca joi, de la ora 19:55 si va fi transmis LIVETEXT pe www.sport.ro.