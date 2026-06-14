Perla lui Cristi Chivu a semnat! I-au pus un salariu uriaș pe masă

Perla lui Cristi Chivu a semnat! I-au pus un salariu uriaș pe masă Serie A
SPORT.RO
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Inter i-a prelungit contractul tânărului atacant Pio Esposito. Jucătorul a semnat un acord valabil până în 2031, iar italienii i-au mărit substanțial salariul.

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Pio EspositoInter Milanocristi chivu
Din articol

Campioana Italiei a decis să elimine orice emoție legată de viitorul lui Pio Esposito. Atacantul, care s-a remarcat sub comanda lui Cristi Chivu a câștigat pe deplin încrederea conducerii și a băncii tehnice de pe Giuseppe Meazza.

Potrivit publicației Sportface, Esposito avea până acum un salariu e de 1,1 milioane de euro, dar noua înțelegere îi asigură un venit mai mult decât triplu. Jucătorul va câștiga între 3,5 și 4 milioane de euro pe sezon, iar angajamentul său a fost extins până în anul 2031.

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Interes din Anglia refuzat rapid

Evoluțiile fotbalistului în sezonul precedent au atras atenția cluburilor din Premier League. Echipele engleze au testat terenul în această vară, însă răspunsul conducerii nerazzurre a fost ferm. Jurnaliștii italieni notează că nu a existat „nicio deschidere” pentru negocieri din partea milanezilor.

Oficialii lui Inter îl consideră pe Pio Esposito un jucător de „neprețuit” și au transmis clar intenția de a construi atacul echipei în jurul său, mai scrie sursa citată. Contractul valabil până în 2031, un interval neobișnuit de lung pentru campionatul italian, are rolul de a oferi stabilitate și de a pune capăt oricăror viitoare oferte din străinătate.

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