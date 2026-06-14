Perla lui Cristi Chivu a semnat! I-au pus un salariu uriaș pe masă

Campioana Italiei a decis să elimine orice emoție legată de viitorul lui Pio Esposito. Atacantul, care s-a remarcat sub comanda lui Cristi Chivu a câștigat pe deplin încrederea conducerii și a băncii tehnice de pe Giuseppe Meazza.

Potrivit publicației Sportface, Esposito avea până acum un salariu e de 1,1 milioane de euro, dar noua înțelegere îi asigură un venit mai mult decât triplu. Jucătorul va câștiga între 3,5 și 4 milioane de euro pe sezon, iar angajamentul său a fost extins până în anul 2031.