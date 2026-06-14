Perla lui Cristi Chivu a semnat! I-au pus un salariu uriaș pe masă

Campioana Italiei a decis să elimine orice emoție legată de viitorul lui Pio Esposito. Atacantul, care s-a remarcat sub comanda lui Cristi Chivu a câștigat pe deplin încrederea conducerii și a băncii tehnice de pe Giuseppe Meazza.
Potrivit publicației Sportface, Esposito avea până acum un salariu e de 1,1 milioane de euro, dar noua înțelegere îi asigură un venit mai mult decât triplu. Jucătorul va câștiga între 3,5 și 4 milioane de euro pe sezon, iar angajamentul său a fost extins până în anul 2031.
Interes din Anglia refuzat rapid
Evoluțiile fotbalistului în sezonul precedent au atras atenția cluburilor din Premier League. Echipele engleze au testat terenul în această vară, însă răspunsul conducerii nerazzurre a fost ferm. Jurnaliștii italieni notează că nu a existat „nicio deschidere” pentru negocieri din partea milanezilor.
Oficialii lui Inter îl consideră pe Pio Esposito un jucător de „neprețuit” și au transmis clar intenția de a construi atacul echipei în jurul său, mai scrie sursa citată. Contractul valabil până în 2031, un interval neobișnuit de lung pentru campionatul italian, are rolul de a oferi stabilitate și de a pune capăt oricăror viitoare oferte din străinătate.