BREAKING NEWS! Meciurile de la EURO ar putea sa nu mai aiba loc la Bucuresti! Varianta de ULTIMA ORA pe care UEFA o ia in calcul 

UEFA ia in calcul varianta in care Campionatul European ar putea sa se joace intr-o singura tara, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Le Parisien.

Numarul cazurilor de COVID-19 creste semnificativ in Europa, iar turneul final ar trebui sa aiba loc in 12 tari, printre care si Romania. Cu scenariul in care tot mai multe natiuni impun masuri de restrictie, deplasarea celor 24 de echipe dintr-o tara in alta, ar fi imposibila fara riscuri.

UEFA a luat in calcul varianta ca turneul final din vara anului viitor sa se joace intr-o singura tara. Principala favorita este Rusia, tara care s-a descurcat bine si cand a organizat Campionatul Mondial din 2018. 12 orase vor organiza meciuri la EURO 2021, printre ele se afla si capitala Romaniei, unde pe Arena Nationala ar urma sa se joace 4 meciuri.

Ucraina, Austria si Georgia sau Macedonia de Nord vor juca in Romania, dupa ce nationala noastra a pierdut barajul de calificare la EURO cu Islanda.

National Arena va gazdui cele 4 meciuri, iar Rapid Arena, stadionul din Ghencea si Arcul de Triumf vor fi terenuri de antrenament.