Echipa spaniolă Barça a câştigat duminică, la Koln, al 12-lea trofeu al Ligii Campionilor, după ce a învins în finala competiţiei formaţia germană Fuchse Berlin, scor 37-34 (20-16). Medalia de bronz a revenit clubului SC Magdeburg.

În finala mică a Turneului Final Four de la Koln, SC Magdeburg – Aalborg Handball, scor 32-26 (17-11).

Barcelona a câștigat al 12-lea trofeu al Ligii Campionilor! Finală de foc cu Fuchse Berlin

În semifinale, Fuchse Berlin a trecut de SC Magdeburg, deţinătoarea trofeului, scor 40-35 (19-17), iar în cea de-a doua, Barça a învins Aalborg Handball, după prelungiri, cu 37-32 (15-11, 28-28).

În sezonul 2025-2026, România a fost reprezentată de campioana Dinamo Bucureşti, care nu a trecut însă de faza grupelor (locul 7 în grupa A, cu 4 puncte).

În 2025, trofeul a fost câştigat pentru a cincea oară de formaţia germană SC Magdeburg, într-o finală cu Fuchse Berlin, scor 32-26.

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