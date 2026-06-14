Eligibil pentru regula U21 și titular obișnuit în sezonul recent încheiat din Superliga, Andrei Dorobanțu a retrogradat cu Unirea Slobozia, însă noul sezon îl va găsi tot în primul eșalon.

Andrei Dorobanțu a fost împrumutat de UTA Arad

UTA Arad a anunțat, duminică seară, că a ajuns la un acord cu Unirea Slobozia pentru împrumutul lui Dorobanțu timp de un sezon.

"Sunt foarte fericit să mă alătur unui club cu tradiția și istoria UTA-ei. Știu ce înseamnă acest nume pentru oraș și pentru suporteri, iar acest lucru mă motivează și mai mult.

Vin la Arad cu dorința de a munci, de a progresa și de a contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei. Abia aștept să îmbrac tricoul UTA-ei, să intru pe teren și să simt susținerea suporterilor", a spus Andrei Dorobanțu, potrivit paginii oficiale a celor de la UTA.