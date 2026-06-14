OFICIAL Jucătorul dorit de FCSB a retrogradat, iar acum a semnat cu altă echipă din Superliga

Jucătorul dorit de FCSB a retrogradat, iar acum a semnat cu altă echipă din Superliga Superliga
SPORT.RO
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Fundașul Andrei Dorobanțu (21 de ani) a retrogradat cu Unirea Slobozia, însă va continua în Superliga și în sezonul următor.

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Din articol

Eligibil pentru regula U21 și titular obișnuit în sezonul recent încheiat din Superliga, Andrei Dorobanțu a retrogradat cu Unirea Slobozia, însă noul sezon îl va găsi tot în primul eșalon.

Andrei Dorobanțu a fost împrumutat de UTA Arad

UTA Arad a anunțat, duminică seară, că a ajuns la un acord cu Unirea Slobozia pentru împrumutul lui Dorobanțu timp de un sezon.

"Sunt foarte fericit să mă alătur unui club cu tradiția și istoria UTA-ei. Știu ce înseamnă acest nume pentru oraș și pentru suporteri, iar acest lucru mă motivează și mai mult.

Vin la Arad cu dorința de a munci, de a progresa și de a contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei. Abia aștept să îmbrac tricoul UTA-ei, să intru pe teren și să simt susținerea suporterilor", a spus Andrei Dorobanțu, potrivit paginii oficiale a celor de la UTA.

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FCSB l-a vrut pe Dorobanțu

Vara trecută, FCSB s-a arătat interesată de transferul lui Andrei Dorobanțu, însă Gigi Becali a oprit imediat negocierile, după ce Unirea Slobozia ar fi solicitat 700.000 de euro pentru transferul definitiv.

"Mai voiam să aducem un jucător de la Slobozia. Ne gândeam să-l luăm împrumut cu drept de cumpărare. Și ei au cerut 700.000 de euro! Du-te, mă, de aici!

Ei cred că dacă le-am dat eu 300.000 de euro pe Gele, care a dat gol cu Dinamo și și-a făcut treaba, ei cred că Becali aruncă cu banii.

Eu dau doar când am nevoie de ceva. Când îmi trebuie neapărat, speculează-mă! Atunci poți să încerci, dar acum, când n-am nevoie, la revedere!", spunea Gigi Becali, în urmă cu aproape un an.

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