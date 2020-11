Scandal TOTAL intre Pique si arbitru in ultimul meci! Ce a tipat fundasul Barcelonei la central 

Barcelona a remizat in deplasarea cu Deportivo Alaves din ultima etapa din La Liga, 1-1.

Catalanii au un start slab de sezon in La Liga, acolo unde nu au mai castigat de 4 etape. In ultima etapa, Barcelona a jucat in deplasare cu Alaves si a reusit sa obtina doar o remiza.

Scorul a fost deschis in minutul 31 dupa o eroare uriasa in apararea catalanilor, iar Griezmann a reusit sa egaleze in minutul 63. Meciul nu a fost lipsit de controverse, iar oficialii Barcelonei, care s-au plans si in El Clasico de arbitraj, au plecat nemultumiti si de la meciul de pe Estadio Mendizorrotza.

Gerard Pique este protagonistul celui mai recent scandal. Pe o filmare aparuta recent, se vede cum fundasul Barcelonei tipa la centralul Hernandez Hernandez pe tunel, la pauza meciului.

"Daca nu vrei, nu vrei!", i-a reprosat Pique arbitrului.

"De ce tipi? Intotdeauna tip. Mi se pare ca faci spectacol, nu incerci sa ai o conversatie normala, imi pare un show, iar mie nu imi plac show-urile", a raspuns centralul.