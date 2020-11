Perla ingropata in CIMENT! Becali platea 1,4 milioane si visa la un profit URIAS. Ce teapa incredibila si-a luat cu Mihai Costea

Chindia Targoviste a anuntat inainte de meciul cu FCSB transferul lui Mihai Costea.

In 2011, Gigi Becali platea 1,4 milioane de euro Craiovei pentru 50 la suta din drepturile pentru Mihai Costea. Varful era vazut de Becali drept o investitie care ii va aduce un profit urias. N-a fost sa fie.

Costea Jr. nu a confirmat la FCSB. A jucat 55 de meciuri si a inscris 13 goluri, plus 8 pase decisive. Costea a fost timp de 4 ani sub contract cu stelistii. S-a despartit de club ca jucator liber de contract in 2015, dupa mai multe incercari esuate de a-l vinde din partea lui Becali.

Costea a trecut pentru o scurta perioada pe la FC Voluntari, apoi a semnat in liga secunda din Emirate, cu Al Ittihad Kalba. Mihai si-a construit o cariera decenta in Golf, unde a mai jucat la Fujairah si Al Arabi. Revenirea lui Costea Jr. in Liga 1 l-a luat prin surprindere pana si pe el.

"Nici nu ma gandeam ca o sa ma intorc in Liga 1 pentru ca voiam sa continui in zona araba, dar m-a prins pandemia si stand deja de un an... Poate o sa ma intorc acolo, nu se stie in viata. Cu pregatirea sunt putin in urma, dar usor-usor revin", a spus Costea inainte de a semna cu Chindia.

Cu toate ca nu are nivelul de pregatire al colegilor sai, Costea a fost inclus de Emil Sandoi in planul pentru meciul cu FCSB. Mihai a fost rezerva in partida jucata la Giurgiu.