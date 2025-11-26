Israelienii l-au „citit” pe Gigi Becali! Ce au spus despre transferul lui Lisav Eissat la FCSB

Lisav Eissat este una dintre țintele lui FCSB pentru această perioadă de transferuri, iar formația roș-albastră este dispusă să plătească 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe fundașul central debutat de Mircea Lucescu la echipa națională a României. Cum au reacționat israelienii după ce Gigi Becali a spus că nu știe cine este Lisav Eissat Întrebat despre interesul lui FCSB pentru fundașul cu origini din Israel, Gigi Becali a explicat că nu îl cunoaște pe Eissat și nu este interesat să îl transfere. Presa din Israel a comentat reacția patronului de la FCSB, iar jurnaliștii israelienii cred că Gigi Becali a evitat să ofere detalii, chiar dacă Lisav Eissat este pe lista campioanei României. Citește și: Rivala vrea să îi „fure” fotbalistul lui Gigi Becali! Tricolorul va trebui să aleagă



„Având în vedere știrile persistente din România conform cărora Steaua București (n.r. FCSB) ar vrea să-l achiziționeze pe Lisav Eissat de la Maccabi Haifa, Gigi Becali neagă că ar exista vreun interes. Excentricul patron al clubului are ultimul cuvânt. În același timp, este probabil ca Becali să știe deja foarte bine cine este fundașul lui Maccabi Haifa, care a jucat deja de două ori pentru naționala României. Apropo, în România, se spune că antrenorul Mircea Lucescu, care crede cu adevărat în Eissat, l-a sfătuit de mai multe ori să treacă în liga românească”, au scris isralienii.



Cine este Lisav Eissat

Lisav Naif Eissat s-a născut pe 13 ianuarie 2005, la Haifa, într-o familie mixtă. Tatăl său este israelian, iar mama sa româncă. Prin descendența maternă a obținut cetățenia română și eligibilitatea pentru naționala României.

A început fotbalul la Hapoel Haifa, unde a atras atenția prin fizicul său impunător (1,87 m). În 2024 a semnat cu Maccabi Haifa, una dintre cele mai mari echipe din Israel, dar a fost împrumutat la Hapoel Hadera pentru experiență.

La Hadera a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri, performanțe care i-au crescut cota pe Transfermarkt la 300.000 de euro, de trei ori mai mult față de anul precedent. În sezonul 2024-2025 a bifat primele meciuri oficiale pentru Maccabi Haifa, șase la număr, în campionat și Cupă.

În actuala stagiune, Eissat a strâns 10 meciuri pentru Maccabi Haifa, inclusiv 4 în preliminariile Conference League. În precedentele două jocuri de campionat, stoperul a fost rezervă neutilizată.

La naționala României, Eissat a strâns două meciuri: amicalul cu Moldova (2-1) din octombrie și partida cu San Marino (7-1) contând pentru preliminariile CM 2026. În ambele a fost integralist.

