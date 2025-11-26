Semne rele are meciul care urmează pentru FCSB, în Serbia! Ca și cum rezultatele slabe din acest sezon nu erau un motiv suficient de mare de îngrijorare, acum a apărut și altul. Vorbim despre lista celor șase jucători indisponibili pentru întâlnirea cu Steaua Roșie.

Pe această listă a apărut, oarecum surprinzător, și Denis Alibec. Asta deoarece, în weekend, vârful de 34 de ani fusese introdus pe teren, în minutul 87 al meciului cu Petrolul (1-1), în locul lui Olaru. Așadar, era de așteptat să fie apt și pentru partida de mâine din Liga Europa. Nu s-a întâmplat însă așa. Golazo a aflat motivul exact.

Concret, lui Alibec i s-a extirpat un chist, ceea ce a necesitat o operație. Drept urmare, se estimează că atacantul va fi indisponibil pentru următoarele două săptămâni, de aici și absența sa din lot pentru meciul cu Steaua Roșie Belgead. Cel mai probabil, Alibec va rata și confruntările cu Farul Constanța (30 noiembrie), UTA (3 decembrie) și Dinamo (6 decembrie), fiind în cărți pentru a reveni pe teren la duelul cu Feyenoord (11 decembrie) din Europa League.

