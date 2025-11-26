Fostul jucător de la FCU Craiova e la un pas de FCSB! Cum a reacționat Adrian Mititelu

Gigi Becali a anunțat că FCSB se va întări serios în această iarnă, pentru ca echipa campioană a României să își revină la forma din ultimele sezoane.

FCSB traversează o perioadă slabă, iar acest lucru se reflectă în rezultatele campioanei României, care a remizat recent pe teren propriu cu Petrolul .

Ce a spus Adrian Mititelu despre Andre Duarte! Fundașul e la un pas de FCSB

Roș-albaștrii sunt foarte aproape să îl aducă pe Andre Duarte, jucător care va rămâne liber de contract după despărțirea Ujpest FC din Ungaria.

Fundașul portughez a trecut pe la FCU Craiova, iar Adrian Mititelu a vorbit despre el în contextul revenirii sale în Superliga.

Patronul oltenilor a explicat că Duarte a părăsit-o pe FCU Craiova în 2023 pentru că era mult prea bun pentru nivelul formației oltene.

„Este un super profesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În 2022/2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis.

Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a spus Adrian Mititelu la digisport.ro.

44 de partide, un gol și o pasă decisivă sunt cifrele fundașului portughez la Ujpest FC.

Andre Duarte este cotat la 1 milion de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

