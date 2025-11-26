Fostul jucător de la FCU Craiova e la un pas de FCSB! Cum a reacționat Adrian Mititelu

Fostul jucător de la FCU Craiova e la un pas de FCSB! Cum a reacționat Adrian Mititelu
FCSB este foarte aproape să rezolve primul transfer al iernii.

FCSB traversează o perioadă slabă, iar acest lucru se reflectă în rezultatele campioanei României, care a remizat recent pe teren propriu cu Petrolul.

Gigi Becali a anunțat că FCSB se va întări serios în această iarnă, pentru ca echipa campioană a României să își revină la forma din ultimele sezoane.

Ce a spus Adrian Mititelu despre Andre Duarte! Fundașul e la un pas de FCSB

Roș-albaștrii sunt foarte aproape să îl aducă pe Andre Duarte, jucător care va rămâne liber de contract după despărțirea Ujpest FC din Ungaria.

Fundașul portughez a trecut pe la FCU Craiova, iar Adrian Mititelu a vorbit despre el în contextul revenirii sale în Superliga.

Patronul oltenilor a explicat că Duarte a părăsit-o pe FCU Craiova în 2023 pentru că era mult prea bun pentru nivelul formației oltene.

„Este un super profesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În 2022/2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis.

Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a spus Adrian Mititelu la digisport.ro.

44 de partide, un gol și o pasă decisivă sunt cifrele fundașului portughez la Ujpest FC.

Andre Duarte este cotat la 1 milion de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

O fată de 11 ani din Timişoara a fost &icirc;njunghiată de mama ei &icirc;n timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
Culisele dispariției lui Alibec din lotul FCSB-ului: de ce a ratat avionul spre Belgrad
Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB
Mihai Stoica, uimit înainte de Steaua Roșie - FCSB: „Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta”
Jose Mourinho nu are liniște după prima victorie din Champions League cu Benfica: „Asta este drama situației”
Arsenal a pregătit oferta: 80.000.000€ pentru un jucător de la Real Madrid!
Neymar, visul Mondialului s-a făcut bucăți: anunțul presei din Brazilia
Liverpool - PSV, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Dennis Man dă piept cu gigantul de pe Anfield
Culisele dispariției lui Alibec din lotul FCSB-ului: de ce a ratat avionul spre Belgrad
Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”



Arsenal a pregătit oferta: 80.000.000€ pentru un jucător de la Real Madrid!
Jose Mourinho nu are liniște după prima victorie din Champions League cu Benfica: „Asta este drama situației”
Neymar, visul Mondialului s-a făcut bucăți: anunțul presei din Brazilia
Culisele dispariției lui Alibec din lotul FCSB-ului: de ce a ratat avionul spre Belgrad
Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și e OUT: ”Câteva săptămâni bune”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Adrian Mititelu, mutare neașteptată în mercato! Îl aduce la echipă pe fotbalistul pe care îl desființa la finalul sezonului trecut
FCU Craiova a început cu o înfrângere noul sezon de Liga 2
stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

