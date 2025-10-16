Islam Slimani a marcat primul gol în Superliga și a tras concluzia despre campionatul României

CFR Cluj a deschis scorul prin Andrei Cordea în minutul 17, după ce a fost servit perfect de Louis Munteanu, dar Eppel a egalat în prima repriză și s-a intrat la cabine cu scorul de 1-1.

Ardelenii au revenit în avantaj după reușita lui Slimani din minutul 71, dar au fost egalați din nou din penalty, la ultima fază a meciului. Paszka a marcat din scăriță de la 11 metri și a stabilit scorul de egalitate.

Islam Slimani, la primul gol în Superliga, dar a fost dezamăgit de rezultat

Islam Slimani a marcat primul gol pentru CFR Cluj și prima reușită din Superliga. Atacantul algerian a recunoscut că nu s-a putut bucura pentru că echipa sa a fost egalată la ultima fază.

