Islam Slimani a marcat primul gol în Superliga și a tras concluzia despre campionatul României

CFR Cluj a deschis scorul prin Andrei Cordea în minutul 17, după ce a fost servit perfect de Louis Munteanu, dar Eppel a egalat în prima repriză și s-a intrat la cabine cu scorul de 1-1.
Ardelenii au revenit în avantaj după reușita lui Slimani din minutul 71, dar au fost egalați din nou din penalty, la ultima fază a meciului. Paszka a marcat din scăriță de la 11 metri și a stabilit scorul de egalitate.
Islam Slimani, la primul gol în Superliga, dar a fost dezamăgit de rezultat
Islam Slimani a marcat primul gol pentru CFR Cluj și prima reușită din Superliga. Atacantul algerian a recunoscut că nu s-a putut bucura pentru că echipa sa a fost egalată la ultima fază.
„A fost un meci greu. Am avut 2-1, dar am avut penalty împotriva noastră. Cred că meritam mai mult. Eu zic că nu a fost nimic la penalty, dar asta a fost decizia arbitrului.
Eu zic că am făcut tot ce am putut face, dar a fost o intervenție a portarului. Sunt bucuros că am marcat, dar nu sunt bucuros cu rezultatul. Trebuie să continuăm să muncim.
Nu mă așteptam ca CFR să fie atât de jos în clasament, dar trebuie să muncim și să urcăm în clasament.
Cred că e un campionat puternic, cu multe echipe bune, cu mulți jucători tineri și buni. Sunt fericit să fiu aici și sper să stau aici cât mai multă vreme”, a spus Islam Slimani.
În urma acestui rezultat CFR Cluj a urcat pe locul 11 în Superliga și a ajuns la 13 puncte, în timp ce Csikszerea a făcut nouă puncte și se află pe locul 15.