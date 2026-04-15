Algerianul în vârstă de 37 de ani a fost adus liber de contract în Gruia în septembrie 2025, de la CR Belouizdad, dar s-a despărțit cu șase etape înainte de încheierea sezonului.

Despre plecarea lui Slimani, publicația afrik-foot.com a scris că despărțirea a venit pe fondul crizei financiare de la CFR Cluj și că algerianul nu și-a primit niciun salariu.

”Deși câștiga doar 5.000 de euro pe lună, jucătorul originar din Alger nu a primit niciun salariu de la sosirea sa, pe fondul gravelor dificultăți financiare ale clubului. În plus, era ținta criticilor fanilor, care îi puneau la îndoială angajamentul”, au scris africanii.

CFR Cluj a intervenit după ce africanii au acuzat că Slimani nu a fost plătit: ”Avem un acord”

CFR Cluj, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, a reacționat în urma acuzațiilor și a evidențiat că Slimani își va primi toții banii. Mureșan a dezvăluit și că Slimani primea 10.000 de euro după ce remunerația sa inițială de 5.000 de euro s-a dublat.

”Noi, împreună cu Daniel Pancu, ne-am bazat pe el și am sperat că ne va ajuta mai mult. Are o vârstă, totuși. Din păcate, nu ne-a ajutat cum ne-am fi dorit și acesta este singurul motiv pentru care s-a produs despărțirea. Am făcut o reziliere amiabilă. A dat mult mai puțin decât am sperat și atunci nu avea sens să o mai lungim.

Conform acordului pe care l-am făcut, Slimani își va primi toți banii. Nu este nicio problemă, este rezolvată deja situația. El nu a venit pentru bani la noi, a vrut să joace și să-și ajute naționala la Cupa Mondială.

El câștiga 100.000 de euro în apogeul său. La noi a avut 5.000 de euro lunar, apoi i-am mărit la 10.000 de euro pe lună. Nu putea să vină ca amator, trebuia să-i dăm un salariu.

Ca om, Slimani este deosebit, nu este cu nasul pe sus, nu făcea pe grozavul. A încercat să ajute, era un exemplu pentru colegii lui, în special pentru cei mai tineri. Doar că are o vârstă și, mai ales ca atacant, este greu să ții pasul, nu este suficientă experiența. Nu joacă numele. Am reziliat amiabil, în două zile ne-am înțeles cu totul”, a spus Mureșan, potrivit Digi Sport.

Atacantul cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate a bifat două apariții în Cupa României, 13 în sezonul regulat al Superligii (un gol, două assist-uri) și un singur meci în play-off, în fapt, două minute cu ”U” Cluj în prima etapă.

De atunci, Slimani a stat pe bancă la meciul cu Rapid (1-0) și nu a fost inclus nici măcar în lot pentru celelalte două confruntări din partea a doua a campionatului, 0-2 cu Universitatea Craiova și 1-1 cu Dinamo.

Cifrele lui Islam Slimani