La două zile de la meciul de pe ”Constantin Rădulescu”, CFR Cluj a anunțat pe rețelele social media faptul că a încetat colaborarea cu Islam Slimani, algerianul în vârstă de 37 de ani care a fost adus liber de contract în Gruia în septembrie 2025, de la CR Belouizdad.

Atacantul cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate a bifat două apariții în Cupa României, 13 în sezonul regulat al Superligii (un gol, două assist-uri) și un singur meci în play-off, în fapt, două minute cu ”U” Cluj în prima etapă.

De atunci, a stat pe bancă la meciul cu Rapid (1-0) și nu a fost inclus nici măcar în lot pentru celelalte două confruntări din partea a doua a campionatului, 0-2 cu Universitatea Craiova și 1-1 cu Dinamo.

Comunicatul CFR Cluj

”Mulțumim, Islam Slimani! Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Islam Slimani au ajuns la un acord privind încheierea colaborării. În tricoul echipei noastre, Slimani a evoluat în 16 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.

Îi mulțumim pentru munca depusă la clubul nostru și îi dorim mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul emis de ardeleni.

Cifrele lui Islam Slimani

Sporting: 123 meciuri jucate, 61 goluri înscrise, 16 pase decisive

Belouizdad: 117 meciuri jucate, 39 goluri înscrise, 10 pase decisive

Leicester: 47 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 7 pase decisive

Olympique Lyon: 37 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 5 pase decisive

Fenerbahce: 25 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 0 pase decisive

Monaco: 19 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 7 pase decisive

Westerlo: 18 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Stade Brestois: 18 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive

Anderlecht: 16 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

CFR Cluj: 16 meciuri jucate, 1 gol înscris, 2 pase decisive

Mechelen: 13 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 4 pase decisive

Coritiba: 11 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 4 pase decisive

Newcastle: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

CFR Cluj, în clasament

După patru etape disputate în play-off, formația dirijată de Daniel Pancu a bifat o victorie, un rezultat de egalitate și două înfrângeri și se situează pe locul 4 cu 31 de puncte.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu FC Argeș de la Mioveni de vineri, 17 aprilie, de la ora 20:30.