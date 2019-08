GAZ 4-0 FCSB | Vintila s-a facut ca NU s-a uitat la meci: "Am vazut si lucruri foarte bune, imi dau sperante!" Ce spune de jucatorii pe care Becali vrea sa-i DEA AFARA

Impact dur pentru Bogdan Arges Vintila cu viata de la FCSB. A pierdut cu 4-0 la debut!

Antrenorul a incercat dupa meci sa minimizeze proportiile dezastrului. Le cere jucatorilor mobilizare inaintea returului cu Guimaraes, care poate decide sezonul pentru FCSB.

"Rezultatul nu e chiar imbucurator, dar a venit si ca urmare a faptului ca Gaz Metan a avut si noroc Au avut putina sansa. In concluzie, meciul a fost echilibrat pana la cele doua greseli ale noastre care au dus la goluri. Apoi, totul a devenit usor pentru ei. Am vazut si lucruri mai putin bune, si lucruri foarte bune, care-mi dau sperante pentru viitor. Avem de muncit, am inceput sa invat si eu ce si cum.. A venit o infrangere cand nu trebuia. Aveam nevoie de moral, n-a fost sa fie. Data viitoare va trebui sa castigam.

E de munca, totul depinde de cat de barbati suntem. In fotbal, ce e frumos e ca ai ocazia la 4-5 zile sa ridici fruntea. O sa avem un alt meci, putem iesi invingatori. Poti sa devii mult mai bun de la meci la meci, sa castigi experienta si tot ce vrei. Ai sansa sa stergi in cateva zile tot ce s-a intamplat aici.

O calificare in grupe ne-ar da moral, ar pune baza pentru campionat. Am putea sa muncim cum trebuie sa muncim. Nu-mi fac griji, suntem la inceput de drum. Cu munca si cu credinta in Dumnezeu mergem mai departe. Trebuie sa luam lucrurile pas cu pas. Primul obiectiv: sa ajungem in primele 6. Nu putem vorbi de locul 1 acum, cand noi suntem unde suntem. E posibil orice, dar vreau sa fac o evaluare foarte buna a jucatorilor, dupa care vom lua o decizie: cine ramane, cine nu ramane. FCSB nu ia jucatori slabi. Trebuie doar sa vedem cine poate fi util si cine nu", a spus Vintila.