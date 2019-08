GAZ 4-0 FCSB | Ilie Dumitrescu, atac DEVASTATOR asupra lui Becali: "E vina lui, nu poate sa faca asa ceva! E de curtea scolii! DEZASTRU! Mai are sa stea pe banca!"

Ilie Dumitrescu nu-l menajeaza pe Becali si spune ca patronul e principalul responsabil pentru situatia dificila in care se afla acum clubul.

Dumitrescu spune ca are informatii din interior despre dimensiunea reala a haosului de la FCSB. Fostul international n-ar fi surprins daca Becali ar decide sa stea pe banca de la urmatorul meci.

"Daca Pintilii, capitanul, spune ca fiecare vine si joaca ce vrea... Toata strategia asta e 100% responsabilitatea lui Gigi Becali. E echipa lui, viata lui, jucatorii lui. E singura activitate care-l mai tine, asa, care-i mai da cate o satisfcatie. Trebuie sa inteleaga ca tot ce s-a facut inainte, cand se obtineau calificari, se intampla cand pregatirea era facuta de un antrenor, era un ciclu saptamanal.

El a preluat tot, trebuie sa mai faca antrenamentele si sa stea pe banca. Poate sa castige orice, e inadmisibil sa-ti iasa capitanul si sa spuna ce a spus Pintilii Nu mai asculta nimeni de nimeni. Ce se intampla acolo la FCSB... Sunt jucatori care vorbesc de 6 ori pe zi cu Becali. Cum sa mai respecte plan tactic sau altceva? Ce e la FCSB... Nu mai e club care sa faca performanta. Indiferent ce se intampla, e imaginea in care n-am crezut ca o sa ajunga vreodata echipa asta. E strategie de curtea scolii.

Europa League... 9-10 milioane. Si? E o rusine ce se intampla! Unde vedeti la un club mare sa bagi 4 jucatori care n-au mai jucat niciodata. Sfarsitul lui august, 13 puncte fata de lider. FCSB se califica in Europa League. Si? Au trecut 7 etape! in alte campionate nu se joaca din 4 in 4 zile? Cum adica sa menajezi jucatorii? E jucaria lui Becali, face ce vrea el!", a spus Dumitrescu la Digisport.