"E nepermis sa patesti asa ceva la FCSB, nu exista scuze! Rar mi se intampla sa nu-mi gasesc cuvintele!" Narcis Raducan dupa cutremurul de la Medias

Narcis Raducan a vorbit cu Becali imediat dupa 0-4 la Medias.

Directorul sportiv spune ca mai multi jucatori vor pleca in perioada urmatoare, dar refuza sa faca nominalizari. Raducan si-a pierdut vocea dupa dezastrul de la Medias.

"Destul de greu de explicat, rar mi se intampla sa fiu in situatia asta. Am trait astfel de momente, dar ca jucator, la Focsani. Acum sunt pe alta pozitie, cu o alta implicare. Chiar daca am venit de cateva zile, toata lumea trebuie sa se simta infranta. E nepermis sa pierzi intr-un asemenea mod la FCSB. Nu exista scuze. Cand pierzi cu 4-0 trebuie sa ne gandim ca avem mult de lucru. Prioritatea e participarea in cupele europene. 4-0 e greu de digerat, nu am sa caut alte scuze. Cartonasele rosii cred ca le-am primit putin usor, dar n-are rost sa vorbim. Daca nu ne vedem greselile, ne indreptam cand e prea tarziu.

Dupa meciurile de Europa League vom aborda toate meciurile in formula completa, vine si pauza echipelor nationale. Nu fac nominalizari, castigam si pierdem impreuna. Am vorbit putin cu patronul, voi mai vorbi in seara asta. Nu trebuie sa fim impulsivi, rezolvarea nu e la o mutare, la o decizie. Sunt lucruri care nu functioneaza, in conditiile in care nu le reglam, vom continua picajul. Mi-a parut foarte rau de Vlad. Isi revenise putin, aparase in situatie de 1 contra 1. N-am cum sa nu fiu trist cand un jucator tanar greseste. E foarte greu de suportat si din punctul lui de vedere. Nimic n-a functionat, accept aceasta situatie. Ne vom reveni pentru ca exista potential in acest club si trebuie s-o dovedim", a spus Raducan la Digisport.