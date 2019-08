FCSB are un nou obiectiv dupa ce a ajuns pe penultimul loc in Liga 1! "Nu ma mai gandesc la titlu!" Ce mai spera stelistii dupa dezastrul inceputului de sezon

FCSB e pe 13 in clasamentul Ligii 1, cu 4 puncte.

FCSB are 5 infrangeri la rand in campionat si e pe penultimul loc in clasament, cu doar 4 puncte dupa 7 etape.

Duminica seara s-a consumat un nou meci de cosmar pentru echipa antrenata acum de Bogdan Vintila. FCSB a pierdut cu 0-4 meciul cu Gaz Metan Medias.

In ciuda rezultatului slab, antrenorul ros-albastru a declarat ca a vazut si parti bune in jocul elevilor sai, care ii dau sperante.

Mai mult, el a spus ca obiectivul din acest sezon nu mai este titlul, ci clasarea pe primele 6 locuri la finalul sezonului.

"O calificare in grupe ne-ar da moral, ar pune baza pentru campionat. Am putea sa muncim cum trebuie sa muncim. Nu-mi fac griji, suntem la inceput de drum. Cu munca si cu credinta in Dumnezeu mergem mai departe. Trebuie sa luam lucrurile pas cu pas. Primul obiectiv: sa ajungem in primele 6. Nu putem vorbi de locul 1 acum, cand noi suntem unde suntem. E posibil orice, dar vreau sa fac o evaluare foarte buna a jucatorilor, dupa care vom lua o decizie: cine ramane, cine nu ramane. FCSB nu ia jucatori slabi. Trebuie doar sa vedem cine poate fi util si cine nu.

Rezultatul (n.r. din meciul cu Gaz Metan) nu e chiar imbucurator, dar a venit si ca urmare a faptului ca Gaz Metan a avut si noroc Au avut putina sansa. In concluzie, meciul a fost echilibrat pana la cele doua greseli ale noastre care au dus la goluri. Apoi, totul a devenit usor pentru ei. Am vazut si lucruri mai putin bune, si lucruri foarte bune, care-mi dau sperante pentru viitor. Avem de muncit, am inceput sa invat si eu ce si cum.. A venit o infrangere cand nu trebuia. Aveam nevoie de moral, n-a fost sa fie. Data viitoare va trebui sa castigam", a spus Vintila la finalul partidei pierdute cu 0-4 de stelisti.