GAZ 4-0 FCSB | Pintilii anunta ECLIPSA TOTALA dupa dezastrul de la Medias! ASA arata APOCALIPSA stelista?! "Facem rand la rezilieri. Toti ne bat. O sa jucam in play-out!"

Pintilii nu-si explica situatia dezastruoasa in care se afla acum FCSB!

"Cred ca vor mai fi seri ca asta, daca vom mai continua in stilul asta. Mai avem o sansa in Europa, sper sa trecem cu bine de meciul de joi. Nici nu stiu ce sa mai zic. Probabil vom ajunge pe ultimul loc. In stilul in care ne prezentam, ce sa mai... Sunt resemnat, nu mai am cuvinte, nu mai am putere... Trag ca vreau sa joc si am placerea sa joc. Incerc sa ajut echipa. Mi-e rusine de ce se intampla, de suporteri, de oameni. E pacat, n-am cuvinte, e ceva de nedescris. Se joaca totul... fiecare pentru el, haotic, parca suntem adunati din curtea scolii. De frica patronului, a antrenorului, a lor... Nu stiu ce sa mai zic. Fac parte din echipa, ma includ si pe mine. Bagam capul in pamant. Orice se spune despre noi, oamenii au dreptate. Mai avem o sansa joi. Daca nu, facem rand la reziliere de contracte. Si azi puteam sa joc mai mult, dar asa s-a decis de la Bucuresti, dinainte sa plecam, sa fiu folosit numai o repriza. Va fi dezastru daca nu ne calificam cu Guimaraes. Probabil vom juca in play-out, nu stiu", a spus Pintilii.