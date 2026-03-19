Pronosticul lui Dorinel Munteanu înainte de Turcia - România: „Din punctul meu de vedere”

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Înaintea duelului, Dorinel Munteanu, cel mai selecționat jucător din istoria naționalei României, cu 134 de apariții, a analizat șansele tricolorilor.

Fostul internațional consideră că diferența nu va fi făcută de statistici sau de valoarea loturilor, ci de starea mentală a jucătorilor.

„Nu suntem foarte departe de ultimul meci de preliminarii. Din punctul meu de vedere, totul ține de mentalul jucătorilor și de modul în care privesc acest joc, pentru că se pot întâmpla multe.

Dacă ne uităm la statistici, Turcia nu ne este superioară. În ultimii 10–15 ani, chiar 20–30 de ani, avem rezultate mai bune în duelurile directe.

În prezent, ei au jucători puțin mai valoroși decât ai noștri, dar într-un astfel de meci se poate prinde o zi foarte bună sau una mai slabă”, a declarat Munteanu pentru Sport Total FM.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.